Агент Бегича опроверг информацию о расторжении контракта с «Рубином»

Агент защитника «Рубина» Сильвие Бегиче Велибор Квргич опроверг информацию о том, что футболист расторг контракт с казанским клубом.

«Нет, Сильвие не расторг контракт с «Рубином». Это неверная информация. Пока непонятно, где будет играть Бегич в следующем сезоне. Не факт, что останется в «Рубине», но формально контракт все еще действует», — цитирует Квргича Sport24.

Ранее информацию о расторжении контракта Беговича опроверг спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний защитник провел 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.