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Агент Бегича опроверг информацию о расторжении контракта с «Рубином»

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Агент защитника «Рубина» Сильвие Бегиче Велибор Квргич опроверг информацию о том, что футболист расторг контракт с казанским клубом.

«Нет, Сильвие не расторг контракт с «Рубином». Это неверная информация. Пока непонятно, где будет играть Бегич в следующем сезоне. Не факт, что останется в «Рубине», но формально контракт все еще действует», — цитирует Квргича Sport24.

Ранее информацию о расторжении контракта Беговича опроверг спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний защитник провел 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-13-agent-begicha-silviye-ne-rastorg-kontrakt-s-rubinom-eto-nevernaya-informatsiya
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