«Спартак» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» на своем поле примет «Химки» в 30-м туре РПЛ в субботу, 24 мая. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи «Спартак» — «Химки» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги московская команда набрала 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Химкинский клуб с 29 баллами располагается на 11-й строчке чемпионата.