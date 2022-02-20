Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после дебюта в составе московского клуба.

Футболист вышел в основном составе в товарищеском матче против «Рубина» (1:1), но был удален еще в первом тайме.

— Хорхе, ты вышел на этот товарищеский матч в старте лишь после одной тренировки с ЦСКА...

— Я в хороших кондициях, потому что провел за «Ривер Плейт» всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

— Что произошло в эпизоде с твоим удалением?

— На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят... Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

— Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, ты понимаешь что-то из подсказа на поле?

— Да-да. Определенные слова я очень хорошо понимаю.