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Сегодня, 16:10

Селюк: «Я хорошо отношусь к Дзюбе. Но сказал его агенту, что нет смысла идти в «Химки»

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Агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» объяснил, почему выступает против перехода Артема Дзюбы в «Химки».

«Вот смотрите: Артига пришел, в команде есть Заболотный. Он что, должен взять еще кого-то старше Антона? Даже если бы я был агентом Дзюбы, я бы сказал: «Артем, как можно идти в «Химки», когда там уже подписан Заболотный?». Если бы Дзюбе был 21 год, его, может быть, взяли бы на будущее, но ему 35. Куда брать? Я разговаривал с агентом Дзюбы и сказал, что нет смысла туда идти. Дело не в личности Артема и том, токсичный он или нет. Я, наоборот, к нему очень хорошо отношусь, и я, как никто, всегда был за Дзюбу», — сказал Селюк «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го по июль нынешнего года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Александр Абустин

Артем Дзюба
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Франк Артига
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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П
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Бителло

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 2
И К Ж
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 2 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

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Сергей Брызгалов

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