В «Нижнем Новгороде» рассказали о готовности команды к возобновлению РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, как прошли летние сборы команды.

«Сборы команды прошли довольно хорошо. Не скажу вам, есть ли травмированные игроки, готовы ли все к ближайшему туру. Это не та информация, которую нужно говорить в преддверии важного для нас матча», — сказал Измайлов «СЭ».

В 19-м туре Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Встреча состоится 26 февраля в 14.00.

«Нижний Ногород» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.