ЦСКА не ведет переговоров с ПАОКом о трансфере Константелиаса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса.

«Интересный футболист, но больше ничего не могу сказать. На данный момент переговоров нет», — сказал Бабаев «СЭ».

В минувшем сезоне 22-летний грек провел 47 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро. Контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2027 года.