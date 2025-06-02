Гендиректор ЦСКА Бабаев — о летних трансферах: «Ждать супердорогих покупок не приходится»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о летней трансферной кампании.

— Будем стараться, но ждать каких-то супердорогих покупок не приходится, — сказал Бабаев «СЭ».

1 июня ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.