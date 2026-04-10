Джон Джон — о матче с «Краснодаром»: «Нужно перевернуть страницу поражения от «Спартака» и сделать все для победы»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился настроем на матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара» после вылета команды из FONBET Кубка России.

Игра пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«Цель «Зенита» всегда набирать три очка, стать чемпионом! Поэтому для нас эта игра не будет отличаться от других игр в плане настроя и мотивации. Мы будем играть на победу! Да, к сожалению, мы прекратили участие в Кубке России — турнире, который тоже очень хотели выиграть. Но это уже в прошлом, нужно перевернуть эту страницу. Мы постараемся сделать все, чтобы забыть эти ощущения от поражения от «Спартака», и сделаем все для победы в воскресенье», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Джона.

Также 23-летний бразилец ответил, насколько успел освоиться в питерской команде, к которой присоединился по ходу сезона.

«Скажу так: я с каждым днем чувствую все большую уверенность, с каждым матчем она прибавляется. Чувствую, что с каждым шагом все ближе к тому, чтобы наилучшим образом показывать, что умею делать лучше всего — это играть в футбол. И, конечно же, главная моя задача — помогать «Зениту», — добавил он.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.

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