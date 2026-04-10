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Джон Джон — о матче с «Краснодаром»: «Нужно перевернуть страницу поражения от «Спартака» и сделать все для победы»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился настроем на матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара» после вылета команды из FONBET Кубка России.

Игра пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«Цель «Зенита» всегда набирать три очка, стать чемпионом! Поэтому для нас эта игра не будет отличаться от других игр в плане настроя и мотивации. Мы будем играть на победу! Да, к сожалению, мы прекратили участие в Кубке России — турнире, который тоже очень хотели выиграть. Но это уже в прошлом, нужно перевернуть эту страницу. Мы постараемся сделать все, чтобы забыть эти ощущения от поражения от «Спартака», и сделаем все для победы в воскресенье», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Джона.

Также 23-летний бразилец ответил, насколько успел освоиться в питерской команде, к которой присоединился по ходу сезона.

«Скажу так: я с каждым днем чувствую все большую уверенность, с каждым матчем она прибавляется. Чувствую, что с каждым шагом все ближе к тому, чтобы наилучшим образом показывать, что умею делать лучше всего — это играть в футбол. И, конечно же, главная моя задача — помогать «Зениту», — добавил он.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Джон Джон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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