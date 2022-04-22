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ЦСКА победил «Зенит» в матче молодежных команд

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 24-го тура М-Лиги.

Встреча проходила на запасном поле стадиона «Октябрь» в Москве.

В других играх 24-го тура «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), «Строгино» проиграло «Химками» (0:4), «Академия им. Коноплева» обыграла «Ахмат» (4:3), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Сочи» (3:3), а «Урал» проиграл «Арсеналу» (1:2).

М-Лига

Группа 1. 24-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)

Голы: Гурченко, 38 (1:0). Котов, 60 — с пенальти (1:1). Лукин, 86 (2:1).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

22 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

М-Лига

Группа 1. 24-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)

Голы: Нтумба Муамба, 26 (0:1). , 90+3 (1:1).

Судья: Цурков (Москва).

22 апреля. Казань. Стадион «Рубин».

М-Лига

Группа 2. 24-й тур

«Строгино — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 0:4 (0:2)

Голы: Пономаренко, 5 — в свои ворота (0:1). Аляпин, 40 (0:2). Аляпин, 66 (0:3). Румянцев, 73 (0:4).

Судья: Матвеев (Москва).

22 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».

М-Лига

Группа 2. 24-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 4:3 (0:3)

Голы: Арцуев, 13 (0:1). Гогузоков, 22 (0:2). Кравцов, 45 (0:3). Малышев, 58 (1:3). Хасянов, 62 (2:3). Иконников, 65 (3:3). Гусев, 79 (4:3).

Судья: Дедов (Санкт-Петербург).

22 апреля. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

М-Лига

Группа 1. 24-й тур

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 3:3 (2:1)

Голы: Рахманин, 26 — с пенальти (0:1). Фадеев, 40 (1:1). Тоцкий, 45 — с пенальти (2:1). Рахманин, 55 (2:2). Федоров, 64 (2:3). Загородников, 82 (3:3).

Удаление: Асайдулин (Крылья Советов — мол.), 90+3.

Судья: Федотов (Павлово).

22 апреля. Самара. Стадион «Металлург (поле № 2)».

М-Лига

Группа 2. 24-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:2 (0:0)

Голы: Ишков, 52 (1:0). Белянин, 69 (1:1). Якунин, 90+1 (1:2).

Судья: Молдован (Краснодар).

22 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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