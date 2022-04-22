ЦСКА победил «Зенит» в матче молодежных команд
ЦСКА одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 24-го тура М-Лиги.
Встреча проходила на запасном поле стадиона «Октябрь» в Москве.
В других играх 24-го тура «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), «Строгино» проиграло «Химками» (0:4), «Академия им. Коноплева» обыграла «Ахмат» (4:3), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Сочи» (3:3), а «Урал» проиграл «Арсеналу» (1:2).
М-Лига
Группа 1. 24-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)
Голы: Гурченко, 38 (1:0). Котов, 60 — с пенальти (1:1). Лукин, 86 (2:1).
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
22 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
М-Лига
Группа 1. 24-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)
Голы: Нтумба Муамба, 26 (0:1). , 90+3 (1:1).
Судья: Цурков (Москва).
22 апреля. Казань. Стадион «Рубин».
М-Лига
Группа 2. 24-й тур
«Строгино — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 0:4 (0:2)
Голы: Пономаренко, 5 — в свои ворота (0:1). Аляпин, 40 (0:2). Аляпин, 66 (0:3). Румянцев, 73 (0:4).
Судья: Матвеев (Москва).
22 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».
М-Лига
Группа 2. 24-й тур
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 4:3 (0:3)
Голы: Арцуев, 13 (0:1). Гогузоков, 22 (0:2). Кравцов, 45 (0:3). Малышев, 58 (1:3). Хасянов, 62 (2:3). Иконников, 65 (3:3). Гусев, 79 (4:3).
Судья: Дедов (Санкт-Петербург).
22 апреля. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
М-Лига
Группа 1. 24-й тур
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 3:3 (2:1)
Голы: Рахманин, 26 — с пенальти (0:1). Фадеев, 40 (1:1). Тоцкий, 45 — с пенальти (2:1). Рахманин, 55 (2:2). Федоров, 64 (2:3). Загородников, 82 (3:3).
Удаление: Асайдулин (Крылья Советов — мол.), 90+3.
Судья: Федотов (Павлово).
22 апреля. Самара. Стадион «Металлург (поле № 2)».
М-Лига
Группа 2. 24-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:2 (0:0)
Голы: Ишков, 52 (1:0). Белянин, 69 (1:1). Якунин, 90+1 (1:2).
Судья: Молдован (Краснодар).
22 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0