ЦСКА победил «Зенит» в матче молодежных команд

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 24-го тура М-Лиги.

Встреча проходила на запасном поле стадиона «Октябрь» в Москве.

В других играх 24-го тура «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), «Строгино» проиграло «Химками» (0:4), «Академия им. Коноплева» обыграла «Ахмат» (4:3), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Сочи» (3:3), а «Урал» проиграл «Арсеналу» (1:2).

М-Лига

Группа 1. 24-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)

Голы: Гурченко, 38 (1:0). Котов, 60 — с пенальти (1:1). Лукин, 86 (2:1).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

22 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

М-Лига

Группа 1. 24-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)

Голы: Нтумба Муамба, 26 (0:1). , 90+3 (1:1).

Судья: Цурков (Москва).

22 апреля. Казань. Стадион «Рубин».

М-Лига

Группа 2. 24-й тур

«Строгино — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 0:4 (0:2)

Голы: Пономаренко, 5 — в свои ворота (0:1). Аляпин, 40 (0:2). Аляпин, 66 (0:3). Румянцев, 73 (0:4).

Судья: Матвеев (Москва).

22 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».

М-Лига

Группа 2. 24-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 4:3 (0:3)

Голы: Арцуев, 13 (0:1). Гогузоков, 22 (0:2). Кравцов, 45 (0:3). Малышев, 58 (1:3). Хасянов, 62 (2:3). Иконников, 65 (3:3). Гусев, 79 (4:3).

Судья: Дедов (Санкт-Петербург).

22 апреля. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

М-Лига

Группа 1. 24-й тур

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 3:3 (2:1)

Голы: Рахманин, 26 — с пенальти (0:1). Фадеев, 40 (1:1). Тоцкий, 45 — с пенальти (2:1). Рахманин, 55 (2:2). Федоров, 64 (2:3). Загородников, 82 (3:3).

Удаление: Асайдулин (Крылья Советов — мол.), 90+3.

Судья: Федотов (Павлово).

22 апреля. Самара. Стадион «Металлург (поле № 2)».

М-Лига

Группа 2. 24-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:2 (0:0)

Голы: Ишков, 52 (1:0). Белянин, 69 (1:1). Якунин, 90+1 (1:2).

Судья: Молдован (Краснодар).

22 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».