Агент Антона Миранчука: «Надеемся, что он в ближайшее время попадет в заявку. Его восстановление подходит к завершению»

Агент Антона Миранчука рассказал о восстановлении полузащитника от травмы

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о восстановлении своего клиента от травмы.

«Надеемся, что он в ближайшее время попадет в заявку «Локомотива» на матч, — приводит слова Шпинева «Чемпионат». — Его восстановление от травмы подходит к завершению».

Напомним, что 26-летний россиянин из-за травмы не играет с сентября 2021 года.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах за «Локомотив» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.