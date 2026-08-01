Даку догнал Домингеса по голам за «Рубин» в РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку догнал Алехандро Домингеса по количеству голов за казанский клуб в РПЛ.

28-летний албанец отметился голом на 18-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Акрона».

Теперь на счету Даку 37 голов в 80 матчах РПЛ. Столько же мячей Домингес забил в 86 встречах. Больше за «Рубин» в чемпионате России забивал только Гекдениз Карадениз — 39 голов в 226 матчах.

Далее в списке лучших бомбардиров клуба идут Александр Бухаров, забивший 33 гола в 92 матчах, и Кристиан Нобоа — 24 мяча в 24 встречах.

С момента дебюта Даку в РПЛ больше него в чемпионате России забил только нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — 43 гола.