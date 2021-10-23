Грушевский — о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»: «Для меня это радостный сигнал»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«По первому тайму совершенно не было понимания, за счет чего придет победа ЦСКА. Не могу сказать, что «Крылья Советов» доминировали в этом матче, но в начале игры они контратаковали и оборонялись лучше нас. В начале второй половины встречи у гостей было два голевых момента, так что с разницы в два мяча армейцам не хватило бы морально-волевых, чтобы отыграться. Во втором тайме ЦСКА мне напомнил команду своих лучших времен с братьями и Игнашевичем, те ребята умели матчи, складывающиеся не в их пользу, выигрывать на зубах. Для меня это радостный сигнал», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Также юморист высказался об игре отдельных футболистов ЦСКА.
«Замены у ЦСКА хорошо сработали. Надо за это похвалить тренера. Обостряющие у Дзагоева пошли, давно не видел такого остро атакующего Кучаева, и Чалов, который очень зло, яростно и правильно вышел. С таким настроем можно бороться за серьезные вещи в чемпионате. Очень рад за Антона Заболотного, он отпахал весь матч. И свой гол он более чем заслужил. По мне вместе с Эджуке он — лучший игрок матча. Команда заслуживает похвалы за то, каким трудным образом к нам пришла эта победа», — добавил Грушевский в интервью «СЭ».
После 12 туров ЦСКА (23 очка) занимает промежуточное третье место в чемпионате России. Следующий матч московская команда проведет на выезде против «Рубина» 30 октября в 14:00 по московскому времени.
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