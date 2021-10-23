Вратарь «Крыльев» Ломаев высказался о возможном переходе в «Спартак»
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал «СЭ» поражение от ЦСКА (1:3) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ и высказался об информации о возможном переходе в «Спартак».
— Всю эту неделю обсуждают твой возможный переход в «Спартак». Как ты на это реагируешь?
— Никак абсолютно, не реагирую на это все.
— Все понимают, что «Крылья Советов» — команда-трамплин. Все ждут когда вас разберут по топ-клубам России. Ты понимаешь, что в команде совсем скоро начнется распродажа?
— Почему она должна начаться? До зимнего перерыва осталось шесть туров. Думаю, что если мы проведем эти матчи достойно и останемся наверху турнирной таблице, то вся команда захочет остаться вместе. Время покажет, что будет.
— Ты уже хочешь на повышение?
— Нет, меня все устраивает в «Крыльях». Отличный коллектив, тренерский штаб. Мы с понимаем относимся ко всем требованиям, стараемся играть в красивый футбол.
— Ты сам готов идти в российский топ-клуб?
— Я готов выходить и показывать свою игру в каждом матче. Посмотрим, что будет в будущем, — сказал Ломаев «СЭ».
У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.
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