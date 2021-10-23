Алексей Березуцкий надеется на чемпионство ЦСКА в нынешнем сезоне
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Надеемся ли на чемпионство в этом сезоне? У ЦСКА очень большие амбиции, задача на сезон всегда одинаковая. Иногда это достигать легче, иногда тяжелее. Но задача всегда самая высокая», — сказал Березуцкий.
В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей единственный гол забил Иван Сергеев.
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