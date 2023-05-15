Мелкадзе: «В матче с «Ростовом» у «Сочи» была та команда, которая в прошлом сезоне добилась результата»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Физически хорошо себя чувствую. Набрал кондиции после дисквалификации. Сегодня у «Сочи» была та команда, которая в прошлом сезоне добилась результата. Вдвойне ли было приятно обыграть «Ростов», зная, что сопернику нужны очки? Ну, побеждать всегда приятно. Три очка дают и за победу над «Зенитом», и над «Ростовом». Очки мы на выезде подарили «Ростову», когда вели в два мяча, но упустили победу. Тренер был рад, что мы победили. Настрой у нас на конец сезона — побеждать в каждом матче. Хотим порадовать болельщиков. Сейчас еще будет домашний матч с «Зенитом». Оценка за сезон? Из 10, наверное, 5», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в 27 матчах. В следующем туре сочинцы сыграют на выезде против «Пари НН» (22 мая).