ЦСКА — «Динамо»: ВАР Мешков исправил ошибку судьи Карасева
17:28
На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Карасев, не заметивший нарушение правил со стороны защитника гостей Владимира Рыкова.
18-я минута матча ЦСКА — «Динамо».
Динамовец сделал подножку Федору Чалову, ударив его по голеностопу правой ноги. Такой фол в штрафной площади наказывается 11-метровым ударом, однако рефери продолжил игру.
18-я минута матча ЦСКА — «Динамо».
Справедливость наступила только благодаря видеоассистенту Виталию Мешкову, который сообщил Карасеву, что тот совершил ошибку. В итоге судья посмотрел видеозапись эпизода и назначил пенальти. (Александр Бобров)
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