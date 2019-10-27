На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Карасев, не заметивший нарушение правил со стороны защитника гостей Владимира Рыкова.

18-я минута матча ЦСКА — «Динамо».

Динамовец сделал подножку Федору Чалову, ударив его по голеностопу правой ноги. Такой фол в штрафной площади наказывается 11-метровым ударом, однако рефери продолжил игру.

18-я минута матча ЦСКА — «Динамо».

Справедливость наступила только благодаря видеоассистенту Виталию Мешкову, который сообщил Карасеву, что тот совершил ошибку. В итоге судья посмотрел видеозапись эпизода и назначил пенальти. (Александр Бобров)

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