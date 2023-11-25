ЦСКА — «Динамо»: Тюкавин вывел гостей вперед

«Динамо» вышло вперед в матче с ЦСКА в 16-м туре РПЛ — 3:2.

Гол на 74-й минуте забил Константин Тюкавин, который первым оказался на мяче после рикошета.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.