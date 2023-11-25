Изидор: «Я очень давно ждал этот забитый мяч. Упорно работаю каждый день»
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал свой гол в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
— На брифинге перед игрой у Семака спросили, когда Изидор начнет забивать. Сегодня это удалось сделать. Может быть, какая-то телепатия есть?
— Возможно. На самом деле я очень давно ждал этот забитый мяч. Упорно работаю каждый день, не только на поле, но и за его пределами. После тренировки провожу много времени на поле, в том числе с Анатолием Тимощуком. Я очень много работаю и мне бы конечно хотелось забивать больше. Рад, что сегодня оказался на поле, в составе. Очень рад, что смог отличиться. Рассчитываю, что и дальше буду появляться и на поле и забивать намного больше.
Все мои партнеры по команде очень ждали, когда я уже наконец отличусь. Поэтому дополнительная порция удовольствия от забитого мяча сегодня.
— Почему именно с Тимощуком оставались после тренировок? Он же отвечает в «Зените» за стандарты. И был опорным полузащитником, когда играл.
— Тимощук очень тепло меня принял. Относиться ко мне как к своему младшему брату. Он очень много помогает мне, много работаем с ним. Его заслуга в этом голе велика, поэтому я побежал праздновать гол вместе с ним. Если сегодня я на поле и с моей физготовностью все в порядке, то это его большая заслуга.
— Появились впервые за долгое время в стартовом составе. Насколько важно было отличиться? Долго не забивали до этого, не боялись ли повторить судьбу Кассьерры в прошлом сезоне, когда у него была голевая засуха?
— Когда я узнал, что выйду в старте, то в первую очередь подумал о том, что главное — победа в матче. Для меня всегда личные показатели на втором плане. Матео? Для него прошлый сезон был непростым. А сейчас посмотрите, он парит, порхает как бабочка! Забивает голы. И иногда я говорю себе, что возможно это жизнь. Возможно, нужно было, чтобы я оказался здесь и было так непросто в первое время. Но потом надеюсь станет проще и я буду забивать гораздо больше мячей. Я очень много работаю для этого, делаю все возможное и рассчитываю, что скоро начну отличаться так часто, как хотелось бы.
Смотрю на ту роль, которую сейчас играет Кассерра в команде. Он потрясающий футболист, очень помогает команде. И, возможно, я в чем-то воспринимаю Матео как ролевую модель. Стараюсь какие-то советы у него спросить, потому что он знает как в этой команде играть результативно. Поэтому буду усиленно работать.
— Ваш гол по новым правилам офсайда будет считаться как «вне игры». Можете оценить новое правило от Венгера. Форвардам теперь будет легче?
— Не думаю об этом, потому что сейчас играем по тем правилам, которые есть. В каких-то ситуациях новое правило будет в наше пользу, в каких-то против нас. Пока что играем как есть, а там посмотрим.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3