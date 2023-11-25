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Сегодня, 19:05

Изидор: «Я очень давно ждал этот забитый мяч. Упорно работаю каждый день»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал свой гол в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

— На брифинге перед игрой у Семака спросили, когда Изидор начнет забивать. Сегодня это удалось сделать. Может быть, какая-то телепатия есть?

— Возможно. На самом деле я очень давно ждал этот забитый мяч. Упорно работаю каждый день, не только на поле, но и за его пределами. После тренировки провожу много времени на поле, в том числе с Анатолием Тимощуком. Я очень много работаю и мне бы конечно хотелось забивать больше. Рад, что сегодня оказался на поле, в составе. Очень рад, что смог отличиться. Рассчитываю, что и дальше буду появляться и на поле и забивать намного больше.

Все мои партнеры по команде очень ждали, когда я уже наконец отличусь. Поэтому дополнительная порция удовольствия от забитого мяча сегодня.

— Почему именно с Тимощуком оставались после тренировок? Он же отвечает в «Зените» за стандарты. И был опорным полузащитником, когда играл.

— Тимощук очень тепло меня принял. Относиться ко мне как к своему младшему брату. Он очень много помогает мне, много работаем с ним. Его заслуга в этом голе велика, поэтому я побежал праздновать гол вместе с ним. Если сегодня я на поле и с моей физготовностью все в порядке, то это его большая заслуга.

— Появились впервые за долгое время в стартовом составе. Насколько важно было отличиться? Долго не забивали до этого, не боялись ли повторить судьбу Кассьерры в прошлом сезоне, когда у него была голевая засуха?

— Когда я узнал, что выйду в старте, то в первую очередь подумал о том, что главное — победа в матче. Для меня всегда личные показатели на втором плане. Матео? Для него прошлый сезон был непростым. А сейчас посмотрите, он парит, порхает как бабочка! Забивает голы. И иногда я говорю себе, что возможно это жизнь. Возможно, нужно было, чтобы я оказался здесь и было так непросто в первое время. Но потом надеюсь станет проще и я буду забивать гораздо больше мячей. Я очень много работаю для этого, делаю все возможное и рассчитываю, что скоро начну отличаться так часто, как хотелось бы.

Смотрю на ту роль, которую сейчас играет Кассерра в команде. Он потрясающий футболист, очень помогает команде. И, возможно, я в чем-то воспринимаю Матео как ролевую модель. Стараюсь какие-то советы у него спросить, потому что он знает как в этой команде играть результативно. Поэтому буду усиленно работать.

— Ваш гол по новым правилам офсайда будет считаться как «вне игры». Можете оценить новое правило от Венгера. Форвардам теперь будет легче?

— Не думаю об этом, потому что сейчас играем по тем правилам, которые есть. В каких-то ситуациях новое правило будет в наше пользу, в каких-то против нас. Пока что играем как есть, а там посмотрим.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. «Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ

ФК Зенит
ФК Сочи
Вильсон Изидор
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