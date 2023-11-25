Бобер заявил, что «Крылья Советов» могут претендовать на самые высокие места в этом сезоне

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением об игре самарцев в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

«Сегодняшний результат пойдет «Крыльям» на пользу. Эмоциональный фон у команды улучшится. В этой части чемпионата самарцы довольно уверенно выглядят. «Крылья» могут претендовать на самые высокие места в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Бобра.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают третье место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».