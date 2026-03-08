ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Динамо» сыграют в 20-м туре РПЛ в воскресенье, 8 марта. Матч в Москве на «ВЭБ Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию армейцев и динамовцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Динамо» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру ЦСКА — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

ЦСКА после 19 туров чемпионата России занимал четвертое место с 36 очками, предыдущим соперником армейцев был «Ахмат» (0:1). У «Динамо» — 24 очка и восьмая строчка, в предыдущем туре бело-голубые выиграли у «Крыльев Советов» (4:0).