«Крылья Советов» дома победили махачкалинское «Динамо» благодаря дублю Чинеду

«Крылья Советов» на своем поле обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

На 9-й минуте нападающий хоязев Джеффри Чинеду открыл счет, замкнув головой подачу с углового. На 25-й минуте 28-летний нигериец удвоил преимущество «Крыльев».

Самарцы прервали серию из трех поражений в РПЛ.

«Крылья Советов» набрали 20 очков и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинцы с 18 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 14:30. Самара Арена (Самара)

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