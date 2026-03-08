Тарасов: «Чемпионом будет «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Чемпионом будет «Зенит». Как-то очевидно все идет к этому. «Локомотив» хорошо стартанул. Побеждают, не теряют очки — это большой плюс. ЦСКА в этом плане неудобно сыграл с «Ахматом» и потерял очки. Всем командам, которые хотят бороться за чемпионство, нельзя терять очки против таких соперников. Я, конечно, переживаю за «Локомотив», но думаю, что чемпионом станет «Зенит», — сказал Тарасов «СЭ».

«Зенит», имея в активе 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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