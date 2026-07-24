ЦСКА и «Балтика» назвали стартовые составы на первый матч нового сезона РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Балтики» на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано.
Запасные: Бесаев, Баровский, Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Гайич, Кармо, Бандикян, Мусаев, Фиров.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, Петров И., Титков, Петров М., Оффор.
Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Шнапцев, Беликов, Рядно, Чивич, Мурид, Поспелов, Йенне, Никитин, Хиль.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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