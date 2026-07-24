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Сегодня, 18:45

ЦСКА и «Балтика» назвали стартовые составы на первый матч нового сезона РПЛ

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Балтики» на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано.

Запасные: Бесаев, Баровский, Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Гайич, Кармо, Бандикян, Мусаев, Фиров.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, Петров И., Титков, Петров М., Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Шнапцев, Беликов, Рядно, Чивич, Мурид, Поспелов, Йенне, Никитин, Хиль.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

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ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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