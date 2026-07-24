ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче 1-го тура РПЛ-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Балтика» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Трансляция встречи ЦСКА — «Балтика» пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, игру в ретрансляции эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

В сезоне-2025/26 команды заняли соседние места в таблице. ЦСКА финишировал пятым, набрав 51 очко, а «Балтика» с 46 баллами стала шестой.

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