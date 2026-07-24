Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды после продления контракта с «Зенитом»

«Зенит» и «Факел» достигли договоренности о переходе защитника Матвея Бардачева в воронежскую команду на правах аренды до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее в пятницу «Зенит» объявил о продлении контракта с 20-летним футболистом до 2031 года.

В сезоне-2025/26 Бардачев на правах аренды играл за «Урал». Он провел 23 матча во всех турнирах и забил 4 гола.

«Факел» по итогам прошлого сезона Первой лиги вернулся в РПЛ. В 1-м туре чемпионата России-2026/27 воронежцы 25 июля сыграют с махачкалинским «Динамо».