Баринов пропустит матч с «Балтикой» из-за вирусной инфекции

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов столкнулся с тяжелой вирусной инфекцией перед матчем 1-го тура РПЛ с «Балтикой».

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. У красно-синих матч по медицинским показаниям также пропустят голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Максим Воронов.

«Сегодня для нашего тренерского штаба по медицинским показаниям недоступны Дмитрий Баринов, Игорь Акинфеев и Максим Воронов. Про Акинфеева вы все знаете, он продолжает проходить реабилитацию. Воронов проходит реабилитацию, уже на футбольном поле, адаптирован к нагрузкам. Баринов всю неделю готовился в общей группе, однако вчера ночью у него проявились признаки тяжелой вирусной инфекции. Надеемся, в ближайшие 2-3 дня поставим Дмитрия на ноги, и он будет готовиться к следующей игре в общей группе», — сказал Безуглов на видео, опубликованном в Telegram-канале армейцев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».