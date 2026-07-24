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Баринов пропустит матч с «Балтикой» из-за вирусной инфекции

Алина Савинова
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов столкнулся с тяжелой вирусной инфекцией перед матчем 1-го тура РПЛ с «Балтикой».

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. У красно-синих матч по медицинским показаниям также пропустят голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Максим Воронов.

«Сегодня для нашего тренерского штаба по медицинским показаниям недоступны Дмитрий Баринов, Игорь Акинфеев и Максим Воронов. Про Акинфеева вы все знаете, он продолжает проходить реабилитацию. Воронов проходит реабилитацию, уже на футбольном поле, адаптирован к нагрузкам. Баринов всю неделю готовился в общей группе, однако вчера ночью у него проявились признаки тяжелой вирусной инфекции. Надеемся, в ближайшие 2-3 дня поставим Дмитрия на ноги, и он будет готовиться к следующей игре в общей группе», — сказал Безуглов на видео, опубликованном в Telegram-канале армейцев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;: онлайн-трансляция первого матча нового РПЛ сезона-2026/27.ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция первого матча нового сезона РПЛ
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Дмитрий Баринов
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Воронов
Эдуард Безуглов
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ЦСКА — «Балтика»: началась прямая трансляция матча
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
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ЦСКА

 4 1 1
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