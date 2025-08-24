Кагермазов — об игре Луиса Энрике: «Космического уровня не чувствуется»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в матче 6-го тура РПЛ.

— «Зенит» не очень удачно начал этот сезон. С какими эмоциями вы подходили к матчу? Было ощущение, что можно приехать в Питер и впервые в истории клуба набрать здесь три очка?

— Ощущения были, но не потому, что «Зенит» плохо начал чемпионат. Мы на каждую игру с таким настроем приезжаем. Много подтверждений этому. Было много игр в чемпионате, где приезжали, никто не ждал, а мы выигрываем. «Зенит» — не исключение. То, что у них неудачная серия в начале чемпионата, вообще ни о чем не говорит, потому что у них два равноценных состава.

— Луис Энрике — игрок сборной Бразилии, вызывался в национальную команду. Чувствуется ли класс, какой-то космический уровень для РПЛ?



— Может быть, он наберет форму, но космического уровня точно не чувствуется. Хороший футболист, выделяется.



— Тяжело было обороняться против него?



— Не знаю, сколько раз я с ним встретился на поле. Полраза, наверное. У нас там играет слева очень цепкий, неприятный для нападающих защитник — Сундуков.

Думаю, не самый легкий матч был для Энрике.

23 августа «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 4:0.