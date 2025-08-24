Кагермазов — об игре Луиса Энрике: «Космического уровня не чувствуется»
Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в матче 6-го тура РПЛ.
— «Зенит» не очень удачно начал этот сезон. С какими эмоциями вы подходили к матчу? Было ощущение, что можно приехать в Питер и впервые в истории клуба набрать здесь три очка?
— Ощущения были, но не потому, что «Зенит» плохо начал чемпионат. Мы на каждую игру с таким настроем приезжаем. Много подтверждений этому. Было много игр в чемпионате, где приезжали, никто не ждал, а мы выигрываем. «Зенит» — не исключение. То, что у них неудачная серия в начале чемпионата, вообще ни о чем не говорит, потому что у них два равноценных состава.
— Луис Энрике — игрок сборной Бразилии, вызывался в национальную команду. Чувствуется ли класс, какой-то космический уровень для РПЛ?
— Может быть, он наберет форму, но космического уровня точно не чувствуется. Хороший футболист, выделяется.
— Тяжело было обороняться против него?
— Не знаю, сколько раз я с ним встретился на поле. Полраза, наверное. У нас там играет слева очень цепкий, неприятный для нападающих защитник — Сундуков.
Думаю, не самый легкий матч был для Энрике.
23 августа «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 4:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0