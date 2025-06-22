Футбол
22 июня, 17:19

«Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна из «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Наир Тикнизян (по центру).
Фото ФК «Црвены Звезда»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал игроком «Црвены Звезды», сообщает пресс-служба сербского клуба.

26-летний футболист сборной Армении подписал трехлетний контракт с новым клубом. Он будет выступать под 71-м номером.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.Карпин забрал Осипенко в «Динамо», «Зенит» ищет новичков, куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
    Агент экс-игрока «Челси» Балло подтвердил интерес «Спартака» к футболисту

    Тикнизян — о «Црвене Звезде»: «Я попал в большой клуб, который играет в еврокубках»
