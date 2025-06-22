«Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал игроком «Црвены Звезды», сообщает пресс-служба сербского клуба.

26-летний футболист сборной Армении подписал трехлетний контракт с новым клубом. Он будет выступать под 71-м номером.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.