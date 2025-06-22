Футбол
22 июня, 17:46

Тикнизян — о «Црвене Звезде»: «Я попал в большой клуб, который играет в еврокубках»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился эмоциями после перехода в сербский клуб.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о трансфере 26-летнего футболиста сборной Армении из московского «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в еврокубках. Осознаю ответственность, которая лежит на мне. Надеюсь, что смогу помочь «Црвене Звезде».

Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским штабом, все прошло так, как я ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных характеристиках, оставляю это на усмотрение экспертам. Цель с «Црвеной Звездой» — участие в Лиге чемпионов», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.Карпин забрал Осипенко в «Динамо», «Зенит» ищет новичков, куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

Наир Тикнизян
  • руслан магомедов

    Сколько матчей в велиликом клубе в ЛЧ проведешь. тикнязяна ниодного !!!!!!!

    23.06.2025

  • руслан магомедов

    тикнизяна ты там коечку в лазарете присматривай и сливайся туда сразу твой собрат захарьяка подскажет.

    23.06.2025

  • Старшой0754

    Сбылась мечта...

    22.06.2025

  • Степочкин

    Перемеряй рулеткой как приедешь на место насколько большой, чтобы не ошибиться.

    22.06.2025

  • bond1951

    урод конченый.......сгиннь.....

    22.06.2025

  • Дима Питерский

    Ты бы лучше тужил отчего кочегары срут из сезона в сезон. Когда вы хотя бы в тройке последний раз были? И ценники РЖД поднимает, и дороги новые строят, и менеджмент меняется, а паззл всё не складывается. Наверное, злодеи газпромовские виноваты, да? Не позорься комментариями в духе свиноты.

    22.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Црвена Звезда - Барселона, Партизан - Реал, Чучарички - Реал Сосидядь)))

    22.06.2025

  • тихоновнавсегда

    А он и сядет.Может не сразу,но сядет.

    22.06.2025

  • Фирсыч

    Ещё прикольней будет, если Зенит опять чемпионом не станет в год столетия клуба.

    22.06.2025

  • Дима Питерский

    Будет прикольно, если и там сядет на лавку:smile:

    22.06.2025

  • mikeV

    Вот в чём прична - ЦСКА и Локомотив маловаты для него были. Поэтому и ответственность почти не осознавал. А как перестали в еврокубках играть - так и совсем отвественность пропала...

    22.06.2025

  • hant64

    Ну очень большой клуб, но по пять рублей, а вчера был ну очень маленький, но по три рубля.

    22.06.2025

  • Alnik-star

    Через год запустить скандал, как это было в ЦСКА и Локомотиве, вот за это он и понесёт ответственность.

    22.06.2025

  • AnTaras

    Интересно, а какая на нём ответственность лежит?:grinning:

    22.06.2025

    • «Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна из «Локомотива»

    Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Думаю, что Тикнизян станет для нас серьезным усилением»
