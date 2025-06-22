Тикнизян — о «Црвене Звезде»: «Я попал в большой клуб, который играет в еврокубках»

Новичок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился эмоциями после перехода в сербский клуб.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о трансфере 26-летнего футболиста сборной Армении из московского «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в еврокубках. Осознаю ответственность, которая лежит на мне. Надеюсь, что смогу помочь «Црвене Звезде».

Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским штабом, все прошло так, как я ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных характеристиках, оставляю это на усмотрение экспертам. Цель с «Црвеной Звездой» — участие в Лиге чемпионов», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.