Циннбауэр: «После первого пропущенного гола «Локомотив» потерял структуру и был наказан быстрыми контратаками»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«До 75-й минуты наша команда смотрелась хорошо, единственное, чего нам не хватало — это превратить свои шансы в гол, не хватало последней передачи. В определенные периоды мы больше доминировали, владели мячом. Старались высоко прессинговать, не давать «Краснодару» начинать атаки так, как они любят и умеют делать. Что касается игры в обороне, после того, как «Краснодар» забил первый мяч, мы потеряли структуру и были, можно сказать, наказаны быстрыми контратаками. Надеюсь, травмированные игроки поправятся в скором времени и помогут нам в предстоящих матчах», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт клуба.

После этого матча «Локомотив» с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Краснодар» с 7 очками — на четвертой строчке.