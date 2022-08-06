Чистяков — о матче с «Ахматом»: «Скажу так: повода радоваться, наверное, нет»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Очень сложный матч, «Зенит» увозит из Грозного только нулевую ничью. Пару слов по игре.

— Скажу так: повода радоваться, наверное, нет. Но то, что мы увезли отсюда ничью, по такой игре, с удалением... Мне кажется, это неплохо. Впереди еще много игр, соперники тоже будут терять очки. Не хотелось, конечно, нам здесь терять очки, но это футбол, так получилось. Мы сейчас разберем по приезде эту игру и будем двигаться дальше. Хорошо, что не пропустили, выстояли в меньшинстве.

— Вы появились в самой концовке игры. С какой установкой выходили на поле?

— Вы, наверное, видели, что в конце вышел большой нападающий у них — Конате. Вероятно, поэтому тренер решил выпустить меня, из-за моих, может быть, качеств на втором этаже. Сказал, где действовать при стандартах. Наверное, в этой игре придумывать ничего не надо было, потому что шквал атак был на нас, соперник наваливался, поэтому где-то нужно было играть попроще и просто не пропустить.

— Сегодня появились на поле после небольшого перерыва. Как самочувствие, как сами свою физическую готовность ощущаете?

— Чувствую себя хорошо. Первые пару дней после болезни было тяжеловато, но сейчас я постепенно набираю форму. На тренировках чувствую себя хорошо, в игре сегодня вышел, мало времени провел, но тоже нормально. Все впереди. Конкуренция — это тоже хорошо, поэтому на позитиве двигаемся дальше. Повторюсь, чувствую себя хорошо.