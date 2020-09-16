Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча элитного раунда Бестити-Кубка России против «Родины» (5:1) сказал, что победа придаст уверенности команде. До этого красно-белые уступили ЦСКА (1:3) в седьмом туре Тинькофф чемпионата России.

— Вы после дерби зашли в раздевалку. Там было какое-то собрание?

— Какое собрание? Мы проиграли дерби, все были в плохом настроении. Ребята справились, сегодняшняя победа придаст уверенности перед «Рубином».

— Просто после шести туров многие начали отдавать «Спартаку» чемпионству, а сейчас риторика сменилась.

— Мы никому ничего не говорили и не заявляли. Что говорят журналисты, я не читаю. Иногда смотрю некоторые заметки.

— Вам болельщики больше не звонили?

— Да уже сейчас полно болельщиков пишут, благодарят за игру. Плохие слова тоже пишут, могу показать!

— Насколько у вас увеличился список контактов теперь?

— Он стал огромным. Но я не меняю свой номер телефона, ему уже 25 лет.

— А вы просили тогда, чтобы расшифровка разговора нигде не появлялась?

— Я ничего не опасаюсь. Могу и вам так же сказать.

— Но нам вы не говорили, что Зобнин сильнее Фернандеса.

— Такая интересная штука получилась: я сказал, потом пошел смотреть InStat. И там было этому доказательство. (Артем Калинин)