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Что должны делать судья и делегат матча в случае проявления расизма. Регламент УЕФА

Отдел футбола «СЭ»

В регламенте УЕФА по безопасности (статья 45.05) прописаны три пункта, в которых содержится информация о том, как должны действовать судьи в случае расистского поведения на футбольных стадионах.

1. Остановить матч в случае серьезных расистских инцидентов

Когда судье становится известно (в частности, если он получает информацию от делегата матча через резервного судью) о расистском поведении (особенно о расистских кричалках, оскорблениях и выкриках, баннерах и т.д.) и если, по его мнению, это расистское поведение носит массовый характер, он должен в соответствии с правилом 5 правил игры остановить матч и попросить, чтобы по системе громкой связи (на языках обеих команд) было сделано объявление с просьбой немедленно прекратить такое расистское поведение. Матч может быть возобновлен только после того, как будет сделано соответствующее объявление.

2. Приостановить матч в случае серьезных расистских инцидентов

Если расистское поведение не прекращается после возобновления игры (то есть первый шаг оказался неэффективным), судья должен приостановить матч на разумный период времени (например, на 5-10 минут) и попросить команды уйти в раздевалки. Делегат матча должен через резервного арбитра помочь судье определить, прекратилось ли расистское поведение после выполнения первого шага.

В течение этого периода времени судья должен снова попросить, чтобы по системе громкой связи было сделано объявление с просьбой к зрителям немедленно прекратить такое расистское поведение и предупреждением, что это может привести к отмене матча.
Во время этой приостановки судья должен проконсультироваться с делегатом матча, сотрудником службы безопасности УЕФА и соответствующими органами полиции, службами стадиона и безопасности о возможных дальнейших шагах, в частности о возможности отмены матча.

3. Отменить дальнейшее проведение матча в случае серьезных расистских инцидентов

Если расистское поведение не прекращается после возобновления игры (то есть второй шаг был неэффективным), судья должен в качестве крайней меры окончательно прекратить матч. Делегат матча должен через резервного помочь судье определить, прекратилось ли расистское поведение после выполнения второго шага.

Однако любое решение судьи об отмене матча при таких обстоятельствах должно приниматься только после того, как будут приняты все другие возможные меры и оценены последствия отмены матча для безопасности игроков и публики с помощью всесторонних консультаций с делегатом матча, сотрудником службы безопасности УЕФА и соответствующими органами полиции и службами безопасности стадиона. В принципе отказ от участия в матче возможен по соглашению всех заинтересованных сторон.

8 марта по ходу матча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0) полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун. Главный судья встречи Виталий Мешков с делегатом не отреагировали на поведение болельщиков во время игры.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Александр Соболев
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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