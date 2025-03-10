«Факел» накажет виновных в случае доказательства факта проявлений расизма на трибунах

В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» ход разбирательств по поводу инцидента, случившегося на матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Зенита» с «Факелом» (2:0) Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

— На какой стадии разбирательство с тем, что случилось на матче «Факел» — «Зенит»?

— КДК собирает все материалы. У нас нет к ним доступа, мы увидим их на заседании этого органа. Если КДК как футбольный суд вынесет вердикт о том, что такой факт на трибунах реально имел место и это будет доказано, мы как футбольный клуб в рамках наших возможностей приложим все усилия, чтобы выявить виновных и привлечь к ответственности в соответствии с футбольным и российским законодательством. Чтобы такого рода люди не могли посещать футбольные матчи. Обратите внимание, что мы еще в своем самом первом заявлении сразу после игры по поводу этой ситуации подчеркивали, что проявляем нулевую терпимость к любым проявлениям дискриминации, тем более на расовой почве. Мы сразу сказали, что в случае подтверждения фактов оскорбительного и неприемлемого поведения болельщиков клуб примет меры для наказания провинившихся. Ничего не изменилось, — подчеркнули в пресс-службе «Факела».