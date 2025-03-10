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«Факел» накажет виновных в случае доказательства факта проявлений расизма на трибунах

Егор Сергеев
корреспондент

В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» ход разбирательств по поводу инцидента, случившегося на матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Зенита» с «Факелом» (2:0) Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

— На какой стадии разбирательство с тем, что случилось на матче «Факел» — «Зенит»?

— КДК собирает все материалы. У нас нет к ним доступа, мы увидим их на заседании этого органа. Если КДК как футбольный суд вынесет вердикт о том, что такой факт на трибунах реально имел место и это будет доказано, мы как футбольный клуб в рамках наших возможностей приложим все усилия, чтобы выявить виновных и привлечь к ответственности в соответствии с футбольным и российским законодательством. Чтобы такого рода люди не могли посещать футбольные матчи. Обратите внимание, что мы еще в своем самом первом заявлении сразу после игры по поводу этой ситуации подчеркивали, что проявляем нулевую терпимость к любым проявлениям дискриминации, тем более на расовой почве. Мы сразу сказали, что в случае подтверждения фактов оскорбительного и неприемлемого поведения болельщиков клуб примет меры для наказания провинившихся. Ничего не изменилось, — подчеркнули в пресс-службе «Факела».

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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Что должны делать судья и делегат матча в случае проявления расизма. Регламент УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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