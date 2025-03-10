КДК РФС вызвал на заседание защитника «Факела» Божина по ситуации с возможными расистскими высказываниями

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о приглашении на заседание защитника «Факела» Сергея Божина.

На 65-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2) после подачи углового гостями в штрафной боролись защитник хозяев Сергей Божин и форвард сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне без нарушения правил и в момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно Божин произнес «макака, ...», повернувшись лицом к Гонду. Это слышно на видеозаписи.

«Из общих источников и по материалам СМИ рассмотрим видео с участием защитника «Факела» Сергея Божина. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

После финального свистка главный тренер гостей Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку. При этом капитан воронежцев Иракли Квеквескири в комментарии для «СЭ» выразил недоумение этими словами Семака и надежду на то, что тот принесет извинения.