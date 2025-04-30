Член совета директоров «Локомотива» считает, что в клубе не будет перестановок до конца сезона

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем клуба.

— Семин в «Локомотиве»? У меня нет никаких данных.

— Обсуждалось ли будущее, каков кредит доверия к Михаилу Галактионову?

— При мне эти вопросы не обсуждались.

— Что вы думаете, как член совета директоров, о команде?

— Надо закончить чемпионат, а потом думать.

— То есть до этого момента никаких перестановок не будет?

— Мне кажется, так надо.

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России и завершил свое выступление на турнире.

После 26 туров РПЛ железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.