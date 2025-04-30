Член совета директоров «Локомотива» считает, что в клубе не будет перестановок до конца сезона
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем клуба.
— Семин в «Локомотиве»? У меня нет никаких данных.
— Обсуждалось ли будущее, каков кредит доверия к Михаилу Галактионову?
— При мне эти вопросы не обсуждались.
— Что вы думаете, как член совета директоров, о команде?
— Надо закончить чемпионат, а потом думать.
— То есть до этого момента никаких перестановок не будет?
— Мне кажется, так надо.
«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России и завершил свое выступление на турнире.
После 26 туров РПЛ железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
