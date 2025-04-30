Семин не исключил возвращения в «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Локомотив» в следующем сезоне.

«Я вам ничего не могу на этот счет ответить. Задайте вопрос руководителям клуба. Готов ли я продолжить тренерскую деятельность, если позовут? Если бы да кабы... Я уже ответил. Другого ответа у меня нет», — сказал Семин «СЭ».

После поражения «Локомотива» от «Ростова» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России появилась информация, что 77-летний Семин является одним из кандидатов на пост главного тренера железнодорожников со следующего сезона.

С ноября 2022-го «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов. Сообщалось, что он может быть уволен в случае вылета команды из Кубка России.