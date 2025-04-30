Футбол
30 апреля, 21:08

Семин не исключил возвращения в «Локомотив»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Локомотив» в следующем сезоне.

«Я вам ничего не могу на этот счет ответить. Задайте вопрос руководителям клуба. Готов ли я продолжить тренерскую деятельность, если позовут? Если бы да кабы... Я уже ответил. Другого ответа у меня нет», — сказал Семин «СЭ».

После поражения «Локомотива» от «Ростова» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России появилась информация, что 77-летний Семин является одним из кандидатов на пост главного тренера железнодорожников со следующего сезона.

С ноября 2022-го «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов. Сообщалось, что он может быть уволен в случае вылета команды из Кубка России.

Михаил Галактионов
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
  • Андрей Недобрый

    ПЕРЧАТКИ СНИМИ !!!

    01.05.2025

  • Автогол

    там твоё место

    01.05.2025

  • NF

    Здесь уже просто не хватит физготовности Сёмину по объективным причинам, даже если надеяться на лучшее...

    01.05.2025

  • tolyashka

    а Романцев возглавит Спартак

    01.05.2025

  • tolyashka

    Дед , похоже, забыл таблетки принять

    01.05.2025

  • bvp

    С этим составом, что Шпалыч, что Моуринью - без Хоттабыча ничего не выйдет.

    01.05.2025

  • оппонент

    Угомонись дядя Юра, сиди дома, пмво пей.

    01.05.2025

  • vladmad_75

    При всём моём уважении к Палычу, но лучше наверное быть спортивным директором. Тренерство всё же уже в его возрасте вещь энергозатратная. А проконсультировать и помочь он может и так, если будет действительно обладать какими-то полномочиями, а не быть свадебным генералом.

    01.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Палыч, перебор это, однако). При всем Уважении.

    01.05.2025

  • Дмитрий Калашников

    Молодые, дайте дорогу пенсионеру!

    01.05.2025

  • Было бы здорово, но маловероятно. (Болельщик Зенита).

    01.05.2025

  • m_16

    При ком Локомотив последний раз чемпионат брал? Причём с Гариком Денисовым в роли капитана?

    01.05.2025

  • m_16

    Вот это всегда да. И Царя в помощники.

    01.05.2025

  • m_16

    Поздняк метаться. Но увольнение Николича реально было безумием.

    01.05.2025

  • m_16

    Во-первых - не самая плохая смерть, лучше, чем от маразма и метеоризма, во-вторых - если Галактионов на пару лет в помощники главого тренера пойдет, то была бы вообще прекрасная история. Но тут ещё и от политики РЖД зависит, сколько денег дадут.

    01.05.2025

  • shpasic

    Зазу Джанашия

    30.04.2025

  • shpasic

    ну, если нужно утопить клуб, то можно и Сёмина назначить. а в Спартак тогда - Симоняна. даже у Бышовца в Динамо будет больше перспектив.

    30.04.2025

  • Ikar

    Палыча уважаем , но всему есть время . Локо который стоит перед стадионом тоже когда то ехал . Здоровье Палыча важней - не подставляйте ветерана своими глупыми фантазиями .

    30.04.2025

  • МаратХ

    Надо ещё романа Павлюченко вернуть в состав

    30.04.2025

  • ValeraK

    Симонян!)

    30.04.2025

  • Berkut-7

    Ну Локо сможет иметь среднюю посещаемость на новом стадионе в 20-25 сыяч и 35-40 на топ матчах, если будут заниматсья делом , а не хренью, как последнеи десятилетия.....я захаживал на старенький стадион Локо в середине 90ых , там на стадионе сидело человек 400 , но потом через 15 лет , посещаемость при ПАлыче и по 15 и по 20 тысяч стала , думаю Локо в лучшие свои годы имел наверно лучшую посещамость вообще среди всех команд в Москве , на то же Динамо ходило тысячи 4-5 в среднем в тот период.

    30.04.2025

  • igorlvov

    Смородскую поставьте! Она всё одно котлеты не жарит, а только комменты тут свои бредовые раздаёт! :)))

    30.04.2025

  • Пан Юзеф

    Ну а что? Всего 77 лет, молодой совсем. В тандеме с Ольгой Юрьевной сможет добиться больших успехов.

    30.04.2025

  • Nikolaevich

    Вообще давно пора. Хотя позволит ли ЮП здоровье вопрос

    30.04.2025

  • NickGazprom

    Совершенно верно. Именно это имел в виду, стадиону скоро четверть века. Однако, для более вместительной арены следует наладить системную работу с болельщиками, привлечь зрителя. У "Локомотива" не мало болельщиков, а кот домашняя посещаемость слабенькая.

    30.04.2025

  • ivanwert123

    ДБ

    30.04.2025

  • Врн36

    Ну тогда и Симоняна в спартак

    30.04.2025

  • инок

    Оставьте Юрий Палыча в покое, как болельщик Локо прошу!

    30.04.2025

  • Berkut-7

    Че там реконструировать? это уже маленький и старенький стадиончик, проще уж новый современный строить хотя бы тысяч на 40 с большими экранами.

    30.04.2025

  • igorlvov

    Шпалыча в локо, Газаева в ЦСКА, Романцева в Спартак, Колоскова в РФС..........сборная??? Не зняю! Но только не горного орла! :))) НИРВАНА

    30.04.2025

  • ВладНик_22

    Недотренера надо гнать. Давно уже. По Семину. Зачем входить в реку по след разу. Не бывает чудес в таком возрасте.

    30.04.2025

  • NickGazprom

    Будет памятник Палычу. После реконструкции стадиона.

    30.04.2025

  • Никто62

    Ну уж точно в тройке будем!

    30.04.2025

  • NickGazprom

    Совершенно верно. Если нужен его опыт и авторитет, можно постараться привлечь советником. Однако, НЮД и амбициозные функционеры вряд ли смогут долго терпеть Юрия Павловича, похерят кропотливую работу.

    30.04.2025

  • Berkut-7

    Это батя Локомотива, если захочет , может и в 90 лет тренировать , никто ему предьявить не сможет, вообще не понимаю, как такому человеку ещё перед стадионом памятник не установили , просто невероятно.

    30.04.2025

  • Millwall82

    ну, тут может и вечный анекдот про галстук сработать, учитывая "стабильность" Локомотива, сомнительная конечно авантюра.

    30.04.2025

  • ValeraK

    А Симонян возглавит сборную России!)

    30.04.2025

  • ValeraK

    У футболистов будет мотивация не доводить тренера до ручки =)

    30.04.2025

  • HOMEPMAKCA

    Ну ты внатуре Петросянц :sunglasses:

    30.04.2025

  • Колобок Колобков

    а учитывая как Палыч бухает....

    30.04.2025

  • МаратХ

    пусть в Реал мдет на замену Анчелотти, тем более там у него жилье есть

    30.04.2025

  • Сон Морфей

    Палыч, вернись!!!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ну тогда уж Рыбака давайте возвращайте и депутата несбрившего усы!

    30.04.2025

  • igorlvov

    Шпалыч ну ты мужик!!! Тебя уж с фонарями давно там ищут, а ты всё в бой рвёшься! КРАСАВА! РЕСПЕКТ! :))))

    30.04.2025

  • Ivan Barykov

    Всё-таки ШПалычу уже не нужно возвращаться в Локо. Его время прошло. Мы те матчи видели.

    30.04.2025

  • HOMEPMAKCA

    Кому??? Семаку? Карпину? Этим молодым даже за щеку не дают не то что дорогу...

    30.04.2025

  • МаратХ

    Пенсионеры, дайте дорогу молодым

    30.04.2025

  • Д.О

    Может надо было оставить Николича?

    30.04.2025

  • Millwall82

    при всем уважении, но Палычу уже скоро 80. При такой стрессовой работе, ну просто сердце в один момент может сказать все или мозг.

    30.04.2025

  • HOMEPMAKCA

    Золотым песком!!!

    30.04.2025

  • Железный дорожник

    вам точно не надо

    30.04.2025

  • HOMEPMAKCA

    НАДО ФЕДЯ!!! НАДО!!!

    30.04.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    лучше не надо

    30.04.2025

  • HOMEPMAKCA

    Юрий палыч КРАСАВеЦ!!! ВСЕМ СОПЕРНИКАМ ТРЫНДЕЦ!!!

    30.04.2025

  • Автогол

    Лоськова в полузащиту и Зазу Дданашия в атаку

    30.04.2025

  • Железный дорожник

    Юрий Палыч!!! Ждём!!!

    30.04.2025

  • HOMEPMAKCA

    ПОСКОРЕЕ БЫ!!! ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ КРАСИВО!!!

    30.04.2025

