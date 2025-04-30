Футбол
30 апреля, 23:32

Семак: «Fan ID? Большие вопросы насчет целесообразности, но решать, к сожалению, не нам»

Алексей Михайлов
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о работе Fan ID на матчах РПЛ.

Действие Fan ID не распространяется на игры FONBET Кубка России.

«Не пора ли признать, что введение Fan ID было ошибкой? Признавать ошибки никто не хочет. Я думаю, что главная проблема в том, что не видно [пользы от Fan ID]. Были случаи, которые рассматривались, и в этих случаях как раз Fan ID и должен был помогать, когда ответственность не общая, а именно персональная, людей, которые должны вести себя нормально на трибунах. Но не всегда работает. Значит, большие вопросы насчет целесообразности, но решать, к сожалению, не нам. Болельщики и мы лично объяснить, в каких случаях работает и зачем это нужно... Конечно, — это главный вопрос, который всех беспокоит», — сказал Семак на пресс-конференции после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (2:0).

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.

