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«Три очка не пахнут». Сергей Иванов — о победе ЦСКА над «Динамо»

Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов дал комментарий по итогам матча 26-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:0).

— Как вам игра?

— Три очка не пахнут. Я рад, что ЦСКА победил, но ошибок было много, в том числе, и при выходах один на один. Игра забудется, счет останется.

— Голевая феерия Языджи закончилась?

— После длинной победной серии ЦСКА оказался в яме. Было очень важно набрать три очка в матче с «Динамо». Победа в дерби поможет выбраться из ямы и побороться за третье место.

— Интрига в чемпионате России еще жива?

— Уже нет. А что, в последние годы была какая-то интрига? Я не видел ее. Какой по рейтингу наш чемпионат в Европе, 10? Я думаю, что ниже.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Иванов (чиновник)
7
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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