Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов дал комментарий по итогам матча 26-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:0).

— Как вам игра?

— Три очка не пахнут. Я рад, что ЦСКА победил, но ошибок было много, в том числе, и при выходах один на один. Игра забудется, счет останется.

— Голевая феерия Языджи закончилась?

— После длинной победной серии ЦСКА оказался в яме. Было очень важно набрать три очка в матче с «Динамо». Победа в дерби поможет выбраться из ямы и побороться за третье место.

— Интрига в чемпионате России еще жива?

— Уже нет. А что, в последние годы была какая-то интрига? Я не видел ее. Какой по рейтингу наш чемпионат в Европе, 10? Я думаю, что ниже.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр.