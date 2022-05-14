Степашин: «Если бы не Валентина Яшина, не было бы и «Золотого мяча»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что сегодня, 14 мая, клуб попрощается с Валентиной Яшиной.

«Сегодня попрощаемся вместе на «Локо». Локомотивцы поддержали нас. Сегодня будет день памяти Валентины Тимофеевны. Если бы не она, не было бы и «Золотого мяча». Говорят, муж и жена — одна сатана. Мне это слово не нравится. Они были единым целым. Мы говорим «Динамо» и Яшины.

Она не только болельщица, она символ «Динамо». Она наш талисман. Она блестяще разбиралась в футболе. Во всех нюансах и тонкостях.

Она вспоминала о Яшине. Как он в футбол играл, как она пыталась заставить его бросить курить. Она рассказывала много того, что мало, кто знал. Она была журналисткой, но интервью давать не любила. Спасибо ей за Яшина. Она символ», — сказал Степашин.

Валентина Яшина скончалась вчера, 10 мая, на 92-м году жизни.

Лев Яшин был женат на Валентине Яшиной с 1954 года. Вратарь умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.