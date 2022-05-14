Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:56

Степашин: «Если бы не Валентина Яшина, не было бы и «Золотого мяча»

В «Динамо» рассказали, насколько Валентина Яшина была важна для клуба
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что сегодня, 14 мая, клуб попрощается с Валентиной Яшиной.

«Сегодня попрощаемся вместе на «Локо». Локомотивцы поддержали нас. Сегодня будет день памяти Валентины Тимофеевны. Если бы не она, не было бы и «Золотого мяча». Говорят, муж и жена — одна сатана. Мне это слово не нравится. Они были единым целым. Мы говорим «Динамо» и Яшины.

Она не только болельщица, она символ «Динамо». Она наш талисман. Она блестяще разбиралась в футболе. Во всех нюансах и тонкостях.

Она вспоминала о Яшине. Как он в футбол играл, как она пыталась заставить его бросить курить. Она рассказывала много того, что мало, кто знал. Она была журналисткой, но интервью давать не любила. Спасибо ей за Яшина. Она символ», — сказал Степашин.

Валентина Яшина скончалась вчера, 10 мая, на 92-м году жизни.

Лев Яшин был женат на Валентине Яшиной с 1954 года. Вратарь умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф
Кирилл Капризов провел гениальный сезон. «Миннесота» вылетела в самом начале плей-офф НХЛ, но русский бомбардир вошел в историю
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
ЦСКА на поезде прибыл на гостевой матч с «Краснодаром»
РПЛ, 29-й тур: «Спартак» примет «Зенит», дерби «Локо» и «Динамо»
У Дзюбы худшая статистика по игровому времени. Если он останется в «Зените», то будет запасным
Нападающий «Локомотива» Керк пригласил болельщиков на дерби с «Динамо»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» назвал ничью с «Сочи» хорошим результатом для команды
Пименов не думает, что ничья «Сочи» с «Нижним Новгородом» поможет морально «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» заявили, что все легионеры хотят продолжить выступления за клуб в следующем сезоне

Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости