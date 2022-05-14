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Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Тимофеевны Яшиной, вдовы легендарного вратаря Льва Ивановича Яшина.

«Смерть всегда неожиданна, даже если ты взрослый человек. Валентина Тимофеевна — взрослый человек, но она никогда не была старым. Она была мудрой, умной, ироничной. О ее достоинстве говорит их союз с Лев Ивановичем. Яшиным пришлось пережить многое. Лев Иванович стал великим вратарем, потому что у него была любимая. Думаю, что каждому мужчине такая жена — счастье», — сказал Степашин.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания.

Вдова легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина скончалась во вторник на 92-м году жизни.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
1
0
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Степашин: «Если бы не Валентина Яшина, не было бы и «Золотого мяча»

Генеральный директор «Динамо» отдал дань памяти Валентине Яшиной
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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