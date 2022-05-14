Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Тимофеевны Яшиной, вдовы легендарного вратаря Льва Ивановича Яшина.

«Смерть всегда неожиданна, даже если ты взрослый человек. Валентина Тимофеевна — взрослый человек, но она никогда не была старым. Она была мудрой, умной, ироничной. О ее достоинстве говорит их союз с Лев Ивановичем. Яшиным пришлось пережить многое. Лев Иванович стал великим вратарем, потому что у него была любимая. Думаю, что каждому мужчине такая жена — счастье», — сказал Степашин.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания.

Вдова легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина скончалась во вторник на 92-м году жизни.