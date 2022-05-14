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Сегодня, 10:36

В «Химках» заявили, что все легионеры хотят продолжить выступления за клуб в следующем сезоне

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контрактов футболистов клуба.

«Контракты будем обсуждать уже после окончания сезона. Сначала возьмем небольшую паузу, чтобы ребята отдохнули, а потом приступим к этой работе. По легионерам у нас понимание плюс-минус есть. У нас все легионеры, которые сейчас в команде, изъявляют желание продолжить выступать за клуб в следующем сезоне», — сказал Терюшков «СЭ».

Напомним, что в середине марта клуб сообщил о приостановке контрактов шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы.

После 28 туров «Химки» идут на 12-м месте в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 29 очков.

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