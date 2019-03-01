Член попечительского совета "Оренбурга": "Источник, опубликовавший информацию об увольнении Федотова, надо закрывать"

После домашнего поражения от "Анжи" (0:1) в матче 18-го тура РПЛ член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал "СЭ" появившуюся накануне информацию о предстоящем увольнении главного тренера команды Владимира Федотова.

– Вчерашняя информация расшатала ситуацию в коллективе? – вопрос Столыпину.

– Не знаю, помешала или вдохновила. Так говорить нельзя. По матчу было видно, что команда играла нормально. Но в футболе такое бывает, что мяч катается по штангам, но не лезет в ворота (Смеется.). Это невзаимосвязанные вещи. В прессе идет какой-то непонятный натиск. Команда сейчас мобилизована и готова. Вопросов нет.

– Кредит доверия Федотову после этой встречи уменьшился?

– Неоднократно говорил, что кредит доверия не становится меньше, и никто не собирается выгонять тренера. То, что пишут и пытаются расшатать обстановку... У нас здоровый коллектив, здоровая обстановка. Сами подумайте: команда нормально идет в чемпионате, о чем можно рассуждать? Вот когда нет результата, другое дело.

– Раз появляются разные данные, то следует уточнять их достоверность у первых лиц клуба.

– Информация идет всякая. Кому-то это на руку. Значит, кто-то заинтересован в этом. На команду это не влияет, она занимается другими делами. К сожалению, проиграли, но это футбол. Поэтому все не надо увязывать и собирать в одну кучу. Конечно, неприятно и руководству, и футболистам это слышать, видеть такую мышиную возню, которая и выеденного яйца не стоит.

– Руководство как-то отреагировала на слова вратаря Довбни, который критиковал назначение на пост консультанта президента "Оренбурга" Марко Трабукки?

– Здесь никто ничего не знает – кто, что и когда сказал. Все относительно. Что за источник это передал? Его надо закрыть. А кто брал интервью? Все сядем и поговорим в своем кругу, если хочется разобраться. Но этим не стоит заниматься. Руководству все понятно, откуда и зачем ноги растут. И кому такие вбросы выгодны.

– Видели переписку Трабукки и Гурцкая?

– Все внимательно посмотрел и прочитал. У меня сомнений нет, откуда ноги растут.

– Откуда?

– А вы у источника спросите, который дает подобную информацию. Все он вам расскажет. Кто кого выгоняет и зачем.

– Но была же и фраза от Федотова, который говорил, что жене звонят неизвестные люди и требуют его отставки.

– Ну это... Знаете сейчас поддерживают шум и откуда угодно звонят. Мне тоже набирают постоянно. Что теперь, вешаться что ли? Ажиотаж подняли перед матчем, кому-то надо было повеселиться. Вот и все. Люди живые же, все читают, видят, слышат. Это не добавляет настроения, но, с другой стороны, команда сплотилась и думаю, это поражение не говорит ни о чем.

– Внутри коллектива нет противоборствующих сторон?

– Я всем говорил и еще раз это передайте – не непонятный источник, а Столыпин сказал, что в команде здоровая обстановка, тренеру доверяют. Люди занимается подготовкой к матчам и турнирам. Самая важная задача – выступать удачно – выполняется. Сегодня споткнулись, но жизнь продолжается. (Арман Мкртчян)