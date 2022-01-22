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В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Деспотовичу

Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков сообщил, что клуб пока не рассматривал Деспотовича
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Джордже Деспотович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба к форварду «Рубина» Джордже Деспотовичу.

«Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да , нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 22 января, «СЭ» стало изестно об интересе «Химок», «Ахмата» и «Сочи» к 29-летнему сербскому нападающему.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей за «Рубин», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Джордже Деспотович
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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Краснодар

 6
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Зенит

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Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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