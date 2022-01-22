В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Деспотовичу

Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков сообщил, что клуб пока не рассматривал Деспотовича

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба к форварду «Рубина» Джордже Деспотовичу.

«Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да , нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 22 января, «СЭ» стало изестно об интересе «Химок», «Ахмата» и «Сочи» к 29-летнему сербскому нападающему.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей за «Рубин», забил один гол и сделал одну результативную передачу.