Чернов: «С бразильцами в «Зените» Сергееву делать ничего не надо, чтобы забить»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился с «РБ Спорт» мнением о переходах нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» и полузащитника Данила Пруцева — в «Спартак».

Ранее «Крылья Советов» продали Сергеева в «Зенит» за 180 млн рублей. За Пруцева «Спартак» заплатит 120 млн.

— Как думаете, Сергеев и Пруцев уже доросли до такого уровня, как «Зенит» и «Спартак»? — вопрос Чернову.

— Думаю, каждый из нашей команды достоин играть в топ-клубах. Что касается Сергеева и Пруцева, они готовы конкурировать там с ребятами на равных. Пройдут адаптацию, и в сезоне мы уже увидим тот футбол, который они показывали в «Крыльях».

— Но у Сергеева в конкурентах многолетние лидеры нашего футбола — Азмун и Дзюба.

— По сути да. «Зенит» создает много моментов, много забивает, и команды против них играют в более закрытый футбол. С бразильцами Ваньку даже ничего делать не надо будет, забьет голы.