«Локомотив» намекнул на трансфер форварда «Монако» Изидора

«Локомотив» намекнул на то, что в ближайшее время нападающий «Монако» Вилсон Изидор станет игроком железнодорожников.

В официальном Twitter-аккаунте клуба появился ролик, в котором показано, как неизвестный человек едет на базу в Марбелье, где «Локомотив» проводит зимние сборы, под песню «Зачем мне солнце Монако?».

В сезоне-2021/22 Изидор принял участие в 12 матчах «Монако» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил игроку контракт до 2026 года.