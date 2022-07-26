Член наблюдательного совета «Химок»: «В этом сезоне мы хотим закрепиться в десятке»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о задачах команды в этом сезоне.

«Ожидания такие, что наш клуб останется в элите российского футбола. В этом сезоне мы хотим закрепиться в десятке.

Мы стратегическую свою линию не поменяли: хотим опираться на доморощенных футболистов. Для этого мы выводили в том наше училище олимпийского резерва. За последние семь лет порядка 40 ребят заключили профессиональные контракты.

Но ребята не играют. Почему? Не выдерживают конкуренцию с футболистами с иностранными паспортами», — сказал Терюшков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».