В «Химках» рассказали о стратегии развития клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о стратегии развития клуба.

«Я всегда был противником того, чтобы было засилие ребят с иностранными паспортами. Нужно развивать своих ребят. Любая задача чемпионата — комплектование состава национальной команды.

Через 5-7 лет хотим иметь 70-80 процентов воспитанников подмосковного футбола. Эта наша стратегия развития», — сказал Терюшков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».