Агент Варелы требовал от «Динамо» увеличить зарплату игрока в два раза и агентский бонус

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, требовал для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

По сведениям источника, Бентанкур, помимо удвоения зарплаты, хотел получить большой агентский бонус.

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В понедельник он вернулся на базу «Динамо» в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.