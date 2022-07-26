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Агент Варелы требовал от «Динамо» увеличить зарплату игрока в два раза и агентский бонус

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, требовал для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

По сведениям источника, Бентанкур, помимо удвоения зарплаты, хотел получить большой агентский бонус.

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В понедельник он вернулся на базу «Динамо» в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4766965-agent-varely-treboval-u-dinamo-uvelichit-zarplatu-bolee-chem-v-dva-raza-i-agentskij-bonus.html
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