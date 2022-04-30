Семак сравнил чемпионские команды «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на просьбу сравнить чемпионские команды «Зенита» и «Спартака».

«Можно ли провести параллели между нынешним «Зенитом» и «Спартаком» 90-х. Думаю, тот «Спартак» был сильнее на голову всех конкурентов. Игроки были собраны очень хорошего уровня, игра команды выделялась. Мне кажется, в нынешнем «Зените» сложности другие абсолютно. Приходится в каких-то элементах играть проще, варьировать схему. Мне еще после первого чемпионства говорили, что надо бежать, второй раз так не получится. То же самое было после третьего. Но мы справляемся. Игроки меняются, а наша результативность от этого не уменьшается», — сказал Семак.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).